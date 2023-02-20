Borrell: 'AB savunma bakanlarına mühimmat üretimini artırmak için somut öneriler sunacağım'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek ay başında AB savunma bakanlarıyla yapacağı toplantıda mühimmat üretimini artırmak için somut öneriler sunacağını belirterek, "Ukrayna'ya mühimmat sağlamanın en iyi yolu, Avrupa ordularının...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek ay başında AB savunma bakanlarıyla yapacağı toplantıda mühimmat üretimini artırmak için somut öneriler sunacağını belirterek, " Ukrayna'ya mühimmat sağlamanın en iyi yolu, Avrupa ordularının mevcut stoklarını paylaşmaktır." dedi.

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanların Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini görüştüklerini vurgulayan Borrell, "Önümüzdeki saatlerde onaylanacak. Her halükarda 24 Şubat'tan ( Ukrayna'daki savaşın 1'inci yıl dönümünden) önce onaylanacak." diye konuştu.

Borrell, Rusya'nın yeni bir saldırı başlattığına değinerek, "Hızlı yanıt vermemiz gerekiyor. Sadece daha fazla destek değil, desteği daha hızlı sağlamak için gerekeni yapmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Mart başında yapılacak AB savunma bakanları toplantısına işaret eden Borrell, "Savunma bakanlarına mühimmat üretimini artırmak için somut öneriler sunacağım." dedi.

Borrell, " Ukrayna'ya mühimmat sağlamanın en iyi yolu, Avrupa ordularının mevcut stoklarını paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şunları söyledi:

"Ukrayna ordusunun Rus saldırısına karşı koymak için büyük miktarda mühimmata ihtiyacı var. Silahımız var ama silahın mermiye ihtiyacı var. Özellikle tanklar ve topçular için. Bunları teslim etmeliyiz. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Bugünkü toplantıda ortak çabalarımızı nasıl yoğunlaştıracağımızı tartıştık."

Borrell ayrıca, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmanın uzatılması gerekiyor. Aksi halde yine gıda krizi yaşayacağız." uyarısında bulundu.

Moldova

Borrell, bakanların toplantıda Moldovalı mevkidaşları Nicu Popescu ile fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, "Rusya'nın Moldova hava sahasını defalarca ihlal etmesi ve Rusya'nın Moldova'ya karşı enerji arzını silah haline getirmesi de dahil olmak üzere savaşın doğrudan sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Moldova'nın desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Moldova'nın geleceğinin AB'de olduğunu vurgulayan Borrell, "Genişleme süreci bugün, savaş öncesine göre tamamen farklı bir siyasi anlama sahiptir. Moldova'nın dayanıklılığını ve güvenliğini güçlendirmek, Avrupa yolunda ilerlemesini sağlamanın en iyi yoludur." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, AB'nin geçen sene Ukrayna ile birlikte aday ülke statüsü verilen Moldova'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.