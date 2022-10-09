Borova köyü, Ukrayna kontrolüne geçtikten sonra görüntülendi
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Rus güçleri tarafından zarar gören bir ev İzyum'da bulunan mezarlardaki cesetler Rus güçlerinden geriye kalan mühimmatlar Çatışmaların ardından terkedilmiş tank ve askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rus güçleri tarafından zarar gören bir ev
İzyum'da bulunan mezarlardaki cesetler
Rus güçlerinden geriye kalan mühimmatlar
Çatışmaların ardından terkedilmiş tank ve askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv Oblastı'na bağlı Borova köyü, Ukrayna kontrolüne geçtikten sonra görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel