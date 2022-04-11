Borodyanka'da Enkazda Canlı Bulma Umudu Azalıyor

Ukrayna'nın kuzeyinde Borodyanka'da itfaiye görevlileri enkazda aramalarına devam ediyor. Ama zaman geçtikçe enkazda canlı bulma umudu azalıyor. 77 yaşındaki Maria Vaselenko çocuklarının enkazda 36 gün kaldığını, kızı ve damadının öldüğünü belirtiyor.

Borodyanka kasabası haftalarca Rus işgalinde kalmıştı

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