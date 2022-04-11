Borodyanka'da Enkazda Canlı Bulma Umudu Azalıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borodyanka'da Enkazda Canlı Bulma Umudu Azalıyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın kuzeyinde Borodyanka'da itfaiye görevlileri enkazda aramalarına devam ediyor.

Ukrayna'nın kuzeyinde Borodyanka'da itfaiye görevlileri enkazda aramalarına devam ediyor. Ama zaman geçtikçe enkazda canlı bulma umudu azalıyor. 77 yaşındaki Maria Vaselenko çocuklarının enkazda 36 gün kaldığını, kızı ve damadının öldüğünü belirtiyor.

Borodyanka kasabası haftalarca Rus işgalinde kalmıştı

DailyMotion.com / Güncel

İtfaiye, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title