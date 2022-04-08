Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu - Haberler

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Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu Ukrayna'nın Borodyanka bölgesinde Rus ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden olan bir babayla kızı, eve dönüş yolculuğunda yıkılan bir köprüden güçlükle geçti.

- Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

BORODYANKA - Ukrayna'nın Borodyanka bölgesinde Rus ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden olan bir babayla kızı, eve dönüş yolculuğunda yıkılan bir köprüden güçlükle geçti.

Rusya-Ukrayna savaşında 44. güne girildi. Rus askerlerinin Kiev bölgesine bağlı Borodyanka'dan çekilmesiyle bazı siviller evlerine dönmeye başladı. Ancak Borodyanka'ya gelen tüm köprüler Rusların başkent Kiev'e ilerlemesini engellemek için yıkılmış durumda. Bölgeye sadece bir yoldan ulaşım sağlanırken, evlerine dönmek isteyenleri zorlu bir yolculuk bekliyor. Bölgede yıkılan bir köprüden geçmek isteyen bisikletli bir baba ve kızı, güçlükle ilerleyebildi. Moloz yığınlarının arasından eve dönüş yolculuğu, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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