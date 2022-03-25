Bornova tarımı için büyük işbirliği

İZMİR (Bültenler) - Bornova'da 5 bin 800 dekar alanda zeytincilik yapıldığını hatırlatan Başkan İduğ, bölgede toplanan zeytinin sıkılıp şişeleneceği bir tesis kurulması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Zeytinciliğin geliştirilebilmesi ve zeytinyağının daha geniş kitlelere pazarlanması amacıyla, iki kuruluşun hibe ve teşvik fırsatlarını değerlendirerek ortak bir proje oluşturması yönünde karara varıldı.

Akıllı tarım

Diğer yandan İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, İzmir Kalkınma Ajansı güdümünde kurulan ve tarım ve teknolojiyi buluşturmayı hedefleyen "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" projesinde Bornova Belediyesi'nin de yer alması için çalışma başlatıldı. Bornova Belediyesi'nin tarımsal üretime dönük yatırımları ve desteklerini ilgiyle izlediklerini söyleyen Kestelli, "Akıllı tarım uygulamalarıyla bir yandan üretim sürekliliği ve güvenliğini sağlarken; kaynakların ve çevrenin korunması, tüketici sağlığının gözetilmesi de en temel ilkelerimiz arasında. Her geçen gün artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılarken, üretimin karlılığını koruyabilmenin tek yolu, tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda da teknolojinin daha yoğun şekilde kullanımıyla olacak" dedi.

Binaya değil insana ve teknolojiye yatırım

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise görev süreleri boyunca binaya değil insana ve teknolojiye yatırım yapma anlayışında olduklarının belirterek, "Göreve gelir gelmez belediye hizmet binası yapımından vazgeçerek 250 milyon gibi bir kaynağı koruduk. Pandemi bize binalar yerine teknolojik altyapının önemini gösterdi. Bu nedenle teknoloji kullanarak hizmeti Bornovalının ayağına götürmeyi, bu kaynağı insana, üretime ve teknolojiye ayırmayı tercih ettik" diye konuştu.

Diğer yandan Bornova'nın tarımsal potansiyelini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası gibi coğrafi işaret tescilini aldığımız ürünlerimiz var. Onlarca çeşit yerel atalık tohumlarımız var. Bunların varlıklarını sürdürmeleri için tüm Türkiye'ye dağıtımını yapıyoruz. Bornova'nın geleceği için olduğu gibi tarımın geleceği için de çalışıyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tarımsal üretim alanında yeni işbirlikleri için olanaklar yaratmayı sürdüreceklerini söyledi.

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