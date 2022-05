Bornova eğlenmeye engel yok - Haberler

Terapi Bahçesi'nde Engelsiz Yaşam Festivali

Bornova genelinden 200'ün üzerinde engelli bireyin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte unutulmaz saatler yaşandı. Barış, özgürlük, sevgi ve umudun simgesi olan güvercinler hep birlikte gökyüzüne salındı. Etkinliğe Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, engelli bireylerin genel nüfustaki oranına dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaların ve desteğin artması gerektiğini söyledi.

Bornova Engelsiz Yaşam Festivali Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Terapi Bahçesi'nde yapıldı. Yüzlerce engelli bireyi ve ailelerini buluşturan festival yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere engelli bireyler gün boyu süren etkinliklerde keyifli anlar geçirdi. Düzenlenen atölyelere katılan çocuklar çiçek dikip at bindi, dans ederek gönüllerince eğlendi. Patlamış mısırdan pamuk şekere çeşitli ikramlar miniklerin eğlencesine ayrı bir lezzet kattı.

Sevgi ve umuda uçtular

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katıldığı etkinlikte Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kutkut, ÇÖYDER(Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği) Başkanı Vedat Başer ve Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri de engelli vatandaşların yanındaydı. Tüm etkinlik alanlarını tek tek gezen İduğ Çifti, engelli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Barış, sevgi ve umudun simgesi olan güvercinler hep birlikte gökyüzüne salındı.

Daha fazlası yapılmalı

Dünya genelinde ve Türkiye'de engellilerin toplam nüfusa oranının yüzde 10'ların üzerinde olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması gerekiyor. Bu genel bir devlet politikası ve yerel yönetimlerin kentleri fiziki olarak engelsiz hale dönüştürmesiyle mümkün olabilir. Bornova Belediyesi olarak fiziki alanda yapacağımız çalışmaların yanında sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yeni projeler geliştirip daha fazla destek olacağız'' diye konuştu.

Aileleri unutmayalım

Bornova Kaymakamı Fatih Genel, yapılan etkinliğin farkındalık yaratma adına çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Emek veren herkese teşekkür ediyorum ama şunu mutlaka belirtmek gerekiyor: Bugün burada eğlenelim ama engellilerin yaşadıkları sorunları ve aileleri unutmayalım. Çoğumuz bu sıkıntıları sadece böylesi günlerde hatırlıyoruz. Oysa aileler; özellikle de anneler, her gün, her dakika, her saniye bunu yaşıyorlar. Kendilerini kutluyorum ve alkışlıyorum'' dedi.

ÇÖYDER Başkanı Vedat Başer Türkiye'de engelli hakları ve engelli bireylerin kazanımlarının istenilen düzeyde olmadığını ifade ederken Bornova Belediyesi'ne kendilerini bir araya getirdiği için teşekkür etti. Engelliler adına konuşan Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Esra Urhan ise duygularını; ''Bornova Belediyesi'nde çalışmaya engel yok'' sözleriyle dile getirdi.

