Bornova'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Işıkkent Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.