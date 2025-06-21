Bornova'da Uyuşturucu Üretimi: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.T'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Uzun süre evi takip eden ekipler, düzenlediği operasyonda 20 saksıda dikili kök kenevir, 180 gramı satışa hazır poşetler içerisinde toplam 3 kilo 406 gram esrar maddesi ile 6 ışıklandırma sistemi ve 2 vantilatör sistemiyle alüminyum baca sistemi ele geçirdi.

Şüphelinin evinin bir odasını sera haline getirdiği, uyuşturucuyu ürettikten sonra poşetlerle satışa hazır hale getirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan G.T, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.