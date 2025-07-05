Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 252 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 252 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen V.T'nin evinde gerçekleştirilen operasyonla 3 bin 252 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde 3 bin 252 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, V.T'nin Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Uzun süre ekiplerce takip edilen V.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Ekipler yaptığı aramada 3 bin 252 sentetik ecza ele geçirdi, V.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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