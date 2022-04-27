Bornova'da Uluslararası Türk Daması Turnuvası heyecanı

Ege Damacılar Derneği işbirliği ile 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyenler için kayıtlar açıldı.

İlk yılında 4 ülkeden 100'ü aşkın damacının katılımıyla yapılan turunova bu sene Dramalılar Köşkü Kent Arşivi Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Uluslararası Bornova Türk Daması Turnuvası'nda dereceye girenler puanlama sistemi ile belirlenecek. Müsabakaları vatandaşlar da izleyebilecek.

Zeka oyunlarının önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Satranç, go, dama gibi zeka oyunlarıyla yapılan bu tür organizasyonları çok önemli buluyoruz. Uluslararası Dama Turnuvası'nın ilkini 2019 yılında geniş katılımla gerçekleştirmiştik. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdikten sonra yeniden ilçemizde dama severleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

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