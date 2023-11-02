Haberler ›› Güncel ›› Bornova'da trafik kazasında 3 kişi öldü, sürücü serbest bırakıldı

Bornova'da trafik kazasında 3 kişi öldü, sürücü serbest bırakıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazanın nedeni olarak motosikletin ters istikamette ilerlediği öne sürüldü. Kazada hayatını kaybeden gençlerin bir akaryakıt istasyonunda çalıştıkları ve mesaiye giderken kaza geçirdikleri belirtildi.