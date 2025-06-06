Bornova'da Trafik Kazası: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Bebek Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Ankara Asfaltı Caddesi'nde E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın (30) kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren baba Haydar Aslan'ın, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Biriminde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve ailesiyle kız kardeşinin Kırşehir'deki düğününe katılmak için yola çıktığı öğrenildi.