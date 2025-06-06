Bornova'da Trafik Kazası: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Bebek Yaralı

Bornova'da Trafik Kazası: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Bebek Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.E. idaresindeki otomobilin refüje çarpmasının ardından karşı yola savrulması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti. 5 aylık bebekleriyle birlikte kaza yapan çiftin bebekleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Ankara Asfaltı Caddesi'nde E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın (30) kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren baba Haydar Aslan'ın, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Biriminde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve ailesiyle kız kardeşinin Kırşehir'deki düğününe katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı

Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.