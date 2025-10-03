Bornova'da Tır Viyadükte Asılı Kaldı, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir tırın viyadükte asılı kaldığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak devrildiği ve asılı kaldığı anlar yer alıyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın viyadükte asılı kaldığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan tırın, viyadükte asılı kaldığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda, tırın sarktığı yöndeki alt yolda çok sayıda aracın trafik ışığında beklediği görülüyor.
Olay
İrfan Öngen (48) idaresindeki 06 FGT 332 plakalı tır, 29 Eylül'de Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda devrilerek sürüklenmiş, ardından viyadükte asılı kalmıştı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel