Haberler

Bornova'da Tır Viyadükte Asılı Kaldı, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir tırın viyadükte asılı kaldığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak devrildiği ve asılı kaldığı anlar yer alıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın viyadükte asılı kaldığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan tırın, viyadükte asılı kaldığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda, tırın sarktığı yöndeki alt yolda çok sayıda aracın trafik ışığında beklediği görülüyor.

Olay

İrfan Öngen (48) idaresindeki 06 FGT 332 plakalı tır, 29 Eylül'de Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda devrilerek sürüklenmiş, ardından viyadükte asılı kalmıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.