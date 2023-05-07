Bornova'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle su dağıtıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle kullanma suyu dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı borusunda arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine Zafer Mahallesi Muhtarlığı çalışma başlattı.

Muhtarlık temin ettiği su tankeriyle, muhtarlık önünde su kesintisi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı.

Ayrıca, Gaziosmanpaşa Mahallesi Refik Tulga Caddesi üzerinde bulunan tulumbadan vatandaşlar su çekerek yanında getirdikleri pet şişelere ve bidonlara su doldurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Fatih Caddesi'nde ana isale hat borusu arıza çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu, Rafetpaşa, Yeşilova, Karacaoğlan, Yunus Emre, Işıklar, Egemenlik, Kemalpaşa ve Adalet Mahalleleri ile Barboros Mahallesi'nin bir bölümüne su verilmeye başlandığı bildirildi.