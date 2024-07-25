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Bornova'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada motosiklet ile yanına yaklaşan husumetlisi F.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Güler ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada motosiklet ile yanına yaklaşan husumetlisi F.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Güler (31) ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta meydana geldi. İsmail Güler, sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen F.Y., motosiklet ile yanına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında F.Y., tabanca ile ateş etti. Kasığına ve dizine isabet eden 3 kurşunla yaralanan Güler, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan F.Y. motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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