Bornova'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama

İZMİR'in Bornova ilçesinde, silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bornova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine, önceki gün operasyon yapıldı. Evlerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 52 bin TL ve 1620 dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.