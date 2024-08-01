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Bornova'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde, çeşitli işletmelere ait paletlerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınan yangında çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

İzmir'in Bornova ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde, çeşitli işletmelere ait paletlerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bornova İzmir Yaşam Güncel Haberler

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