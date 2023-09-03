Bornova'da park halindeki araç çalındı, şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki bir aracın düz kontak yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler takibe alındı ve suçüstü yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri aranıyordu, diğeri ise uyuşturucu bulunduruyordu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, park halindeki aracı düz kontak yöntemiyle çalan B.Ö. ve Ş.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bornova ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin B.Ö. ve Ş.D. olduğunu, otomobili ise düz kontak yöntemiyle çaldıklarını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, başka bir suçta kullanılmak üzere saklandığı belirlenen otomobilin yerini tespit etti. Otomobili sakladıkları yere geri dönen şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemelerinde, şüphelilerden B.Ö.'nün 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ş.D.'nin ise üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Ö. ve Ş.D., tutuklandı. (DHA)