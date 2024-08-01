Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Tutuşan paletler nedeniyle büyüyen alevler bitişikteki 2 soğuk hava deposu ile 4 otomobil ve 1 minibüse de sıçradı. Araçlar demir yığınına dönerken, iş yerlerinde zarar oluştu.

Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı. İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saat içinde söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.