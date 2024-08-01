Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü
İzmir'in Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerlerine ve araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Tutuşan paletler nedeniyle büyüyen alevler bitişikteki 2 soğuk hava deposu ile 4 otomobil ve 1 minibüse de sıçradı. Araçlar demir yığınına dönerken, iş yerlerinde zarar oluştu.
Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı. İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saat içinde söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.