Bornova'da Otluk Alanda Yangın: Araç Hasar Gördü

Bornova'da Otluk Alanda Yangın: Araç Hasar Gördü
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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otoparkta bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Doğanlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir otomobilde hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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