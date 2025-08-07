Bornova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.