Bornova'da Nevruz coşkusu

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ ateşten atladı, demir dövdü

Coşku dolu etkinliklerde demir dövüp, ateşten atlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Bornova'da Nevruz kutlamaları Bornova Belediyesi ile İzmir Iğdırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kahvaltı ile başladı. Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'ndeki organizasyonda iki kardeş ülke; Türkiye ile Azerbaycan'ın bayrakları yanyana sallandı, halaylar çekildi.

Azerbaycan Karadağ Zafer Anıtı sözü

İzmir Iğdırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürsel Özdemir, barış vurgusu yaptığı konuşmasında Azerbaycan'ın Karadağ'da elde ettiği zaferi hatırlatarak, "Bugüne kadar Bornova Belediyesi hep yanımızda oldu. Sayın Başkandan bir ricamız daha var. Bornova'ya Azerbaycan Karabağ Zafer Anıtı yapılması istiyoruz" dedi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir ile CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın da yerini aldığı etkinlikte Özdemir'in ardından kürsüye gelen Başkan Mustafa İduğ, anıtın yapımı için en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını sözünü verdi.

Oba Yörük Müzesi'nde coşkulu kutlama

Bornova'daki Nevruz etkinliklerinin bir sonraki adresi İzmir-Manisa Yolu üzeri Karaçam Mahallesi'ndeki Oba Yörük Müzesi oldu. Burada Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu ile birlikte düzenlenen etkinlik, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın katılımıyla yapıldı. Başkan İduğ, Eşi Ufuk İduğ'la birlikte yerini aldığı etkinlikte, yakılan nevruz ateşinden atladı, demir dövdü, yumurta tokuşturdu.

Sertel'den kardeşçe yaşam dileği

Buradaki kutlamalarda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Nevruz'un Türk Dünyası için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Hep birlikte kardeşçe bir yaşam, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir Türkiye diliyorum. Bugün burada bu amaçla bulunan ve bu anlamlı geleneği yaşatan herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan İduğ'dan barış vurgusu

Baharın başlangıcı olan Nevruz'un bolluğun, bereketin, barış ve huzurun sembolü olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini, pandeminin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasını diliyorum"

Diğer konuşmacılardan Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan amaçlarının geleneklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade ederken, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Metin Ekici de Nevruz'ın tarihsel sürecini anlattı.

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