İzmir'de Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Ömer Lütfi Tekin yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfi Tekin (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Çevreyolu Bornova istikameti Işıkkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Lütfi Tekin'in (26) kullandığı motosiklet, sürücüsü S.D. (29) tarafından emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Tekin, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

