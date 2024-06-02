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Bornova'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheli, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce çıktığı belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 30 Mayıs'ta saat 04.40 sıralarında Bornova'da bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli O.Y.K. olaydan bir gün sonra yakalandı.

Cezaevinden yaklaşık 1 ay önce çıktığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydında, motosikletin yanından geçen şüphelinin geri dönüp motosikleti incelemesi, daha sonra binip uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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