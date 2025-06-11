Bornova'da Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde bariyere çarpan 21 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman, kaza sonrasında yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İzmir'in Bornova ilçesinde bariyere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ali Sercan Orman (21) idaresindeki 35 BOB 895 plakalı motosiklet, Karşıyaka-Bornova yolu istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orman'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.