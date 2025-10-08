Haberler

Bornova'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada midibüs ile otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. Otomobili kullanan Deniz Can Eflatun'un, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde plakaları öğrenilemeyen O.G. (48) idaresindeki midibüs ile Deniz Can Eflatun'un (30) kullandığı otomobil Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eflatun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eflatun'un, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı, kaza günü izinli olduğu öğrenildi.

Sürücü O.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama

Bakanlığın hamlesi sonrası Demirtaş cephesinden ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.