Bornova'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde plakaları öğrenilemeyen O.G. (48) idaresindeki midibüs ile Deniz Can Eflatun'un (30) kullandığı otomobil Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eflatun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eflatun'un, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı, kaza günü izinli olduğu öğrenildi.

Sürücü O.G. gözaltına alındı.