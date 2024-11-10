Üye Girişi
Haberler

Bornova'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Bornova'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki kayalık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki kayalık alanda bir keçi mahsur kaldı.

Sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağcı ipleriyle yamaçta sistem kuran ekipler, keçinin mahsur kaldığı alana ulaştı.

AFAD ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Cimbom sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.