Bornova'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki kayalık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gökdere Mahallesi yakınlarındaki kayalık alanda bir keçi mahsur kaldı.
Sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Dağcı ipleriyle yamaçta sistem kuran ekipler, keçinin mahsur kaldığı alana ulaştı.
AFAD ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.