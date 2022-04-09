BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA - Haberler

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BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından çok sayıda kumarhaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BORNOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından çok sayıda kumarhaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan Özel Hizmetler ve Turizm Taşıma Derneği'ne ait bir adreste tombala oynatıldığı bilgisini aldı. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 160 kişiye toplamda 291 bin 40 lira idari para cezası kesti, 10 kişiye de yer ve imkan temin etmekten adli işlem uyguladı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA

BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA

BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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