Bornova'da kumar oynayanlara 815 bin 975 TL ceza

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Naldöken ve Beşyol mahallelerinde kumar oynandığı belirlenen 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. 27 kişiye toplam 815 bin 975 TL ceza kesildi. İşletmeler mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İşletme sahipleri E.Ç ile C.D. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel