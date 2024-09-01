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Bornova'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede tanıştığı kız arkadaşını silahla rehin alan A.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde A.G., eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi aynı gün bir kafede silahla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmaları sırasında bir anlık dalgınlığından faydalandığı A.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir kafede meydana geldi. A.G., aynı gün eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle gittikleri kafede silahla rehin aldı. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. A.G., polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, şüpheliyi sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından A.G., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri tarafından yakalanıp, ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı. Olayda H.D. ise yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.G.'nin polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından polisin müdahalesiyle gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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