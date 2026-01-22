Haberler

İzmir'de bir kadının öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolan Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni toprağa gömülmüş halde bulundu. Cinayet zanlısı F.İ.'nin güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelenirken, Yılmaz'ın kaybolma süreciyle ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan ve cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan kadının son anları ile cinayet zanlısının kamyonetiyle orman yoluna girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ümit Mahallesi'nde ikamet eden Mihriban Yılmaz'ın (25), cinayet zanlısı F.İ. (26) tarafından boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde Yılmaz'ın yolda yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuştuğu görüldü. Diğer bir görüntüde ise F.İ.'nin kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlar yer aldı.

Olay

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlükleriyle Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürüldüğünü belirleyerek olayla ilgili F.İ, R.Ç, R.Ç, H.İ. ve Ö.İ.'yi gözaltına almıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edilmişti.

Şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

F.İ.'nin 3 Ağustos 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kalp krizi geçirip inşattan düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül ile gönül ilişkisi yaşadığının belirlenmesi üzerine o olayla ilgili "kovuşturmaya yer yok" kararı savcılıkça kaldırılmış, F.İ. "nitelikli cinsel saldırı", "tasarlayarak öldürme" suçlarından da tutuklanmıştı.

F.İ.'nin kardeşi Ö.İ. de Sarıgül'ün ölümüyle "kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla 16 Ocak'ta yeniden gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
