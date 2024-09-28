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Bornova'da Husumetlinin Tabancayla Öldürülmesi

Bornova'da Husumetlinin Tabancayla Öldürülmesi
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İzmir'in Bornova ilçesinde husumetlisi Hüseyin Esmer'i tabancayla öldüren Fethi Orakçı tutuklandı. Olay, 27 Eylül'de meydana geldi. Orakçı, Esmer'e 4 el ateş ettikten sonra gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde sokakta karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Esmer'i (40) tabancayla öldüren Fethi Orakçı (27), tutuklandı.

Olay, 27 Eylül'de saat 09.30 sıralarında Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. Fethi Orakçı ile husumetlisi Hüseyin Esmer, sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Fethi Orakçı, Esmer'e doğrultup, 4 el ateş etti. Esmer, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Esmer'in öldüğünü belirledi. Orakçı, gözaltına alındı. Hüseyin Esmer'in cesedi morga kaldırıldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Fethi Orakçı, tutuklandı. Hüseyin Esmer'in daha önce bir tartışmada Orakçı'yı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği, bu nedenle husumetli oldukları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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