Bornova'da Çöp Ev Temizlendi, Aile Sosyal Destek Hizmetlerine Yönlendirildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi. 80 yaşındaki emekli çift ve aile üyeleri sağlıksız koşullarda yaşıyordu. Temizlik çalışmaları sonrası aile sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

Altındağ Zafer Mahallesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden 80 yaşındaki emekli çift ile kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşadıkları belirlendi.

Çevreye yayılan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik gerçekleştirdi.

Zabıta ve polis eşliğinde yürütülen çalışmalarda, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi.

Çevrede dezenfeksiyon çalışması yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi.

Aile bireyleri, sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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