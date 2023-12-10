Bornova'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzene Mahallesi 520 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.