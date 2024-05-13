Üye Girişi
Haberler

Bornova'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.K. silahla yaralandıktan sonra apartmana sığındı ve komşularının yardımıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan O.K, bölgeden kaçarak yaşadığı apartmana sığındı.

Komşularının yardımıyla araçla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Üniversitesi Hastanesi Bornova İzmir Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title