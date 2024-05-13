Bornova'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.K. silahla yaralandıktan sonra apartmana sığındı ve komşularının yardımıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan O.K, bölgeden kaçarak yaşadığı apartmana sığındı.
Komşularının yardımıyla araçla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.