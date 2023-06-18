Bornova'da cam kesisiyle öldürülen Ceyda Yüksel davasında sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in "cam kesisi" sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesinde, "sanığın, maktulün hakarete varan sözlerinden sonra kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu göz önüne alındığında tahrik hükümlerinin alt nisbette tatbiki gerektiği" belirtildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (28) "cam kesisi" sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesinde, "sanığın, maktulün hakarete varan sözlerinden sonra kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu göz önüne alındığında tahrik hükümlerinin alt nisbette tatbiki gerektiği" belirtildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Serkan Dindar'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 18 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Olayın özetine yer verilen 21 sayfalık kararda, farklı şehirlerdeki sanıkla maktulün internetten tanışarak İzmir'de bir araya geldikleri, bara gittikleri, sanığın olaydan birkaç saat önce maktulü öpmeye çalıştığı ancak maktulün istemediği belirtildi.

Sanığın evinin sokağında alkolden dolayı ayakta durmakta zorlandığı ve maktulle tartışma yaşadıklarının kameralara yansıdığı ifade edilen kararda, tartışmanın evde devam ettiği, bir mahalle sakininin 112'yi arayarak "kadını dövüyorlar" şeklinde ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Kararda, sanığın, maktulün vücudundaki cam kesileri nedeniyle intihar ettiği yönündeki beyanlarına karşılık, maktulün fiziki yapısı itibarıyla "buzlu camı" eliyle kırmasına ve intihar etmesine imkan bulunmadığı vurgulandı.

Heyet, sanığın cinsel yakınlaşma isteğini geri çeviren maktulle gece eve dönerken sokakta yaşadıkları tartışma ve maktulün hakarete konu sözlerinden sonra komşu tanıkların duyduğu, evde devam eden tartışmada kapıldığı tahrikin etkisiyle maktulü, evin salon kapısına, camı kıracak şekilde vurduğuna kanaat getirdi.

Kararda, taraflar arasında tartışma ortamında ve maktulün tahrike konu haksız sözleri üzerine olayın meydana geldiği, maktulün eylemleri nedeniyle sanığın kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu göz önüne alındığında tahrik hükümlerinin alt nisbette tatbiki gerektiği belirtildi.

Olay

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunmuş, vücudunda cam kesileri tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak tutuklanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etmişti.

İddianamede ise olay günü sanık ile maktul arasında tartışma çıktığı, sanığın maktulü tutarak salon kapısının camına doğru vurduğu, maktulün sol çene, sol dudak ve sağ koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü, şüphelinin de elinde yaralar oluştuğu belirtilmişti.

Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra maktule "uyuşturucu sağlama" suçunu işlediği de iddia edilmişti. Sanık, yargılama sonunda "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıla düşürülmüştü.