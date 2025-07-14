Bornova'da Boş Arsada Çöp Yangını

Bornova'da Boş Arsada Çöp Yangını
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İzmir'in Bornova ilçesinde, boş bir arsada bulunan çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boş bir arsada bulunan çöpler alev aldı. Alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi 6119 sokakta bulunan boş bir arsada çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle arsada bulunan çöpler yanmaya başladı. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı. Yangın, kentin dört bir yanından görülürken ihbar üzerine bölgeye çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alanda etkili olan çöp yangınına müdahalede bulundu. Ayrıca, bölgeye getirilen iş makinaları, yangının çevredeki depolara sıçramaması için çalışma yaptı. Geceyi aydınlatan alevler dronla havadan görüntülenirken, söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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