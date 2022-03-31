Bornova'da atıklar sanat eserine dönüşüyor

Toplanan atıklar, atölyede resim çerçevesinden abajura, saatten mumluğa, hediyelik eşyadan aksesuara dönüşerek yeniden hayat buluyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu, birim yetkililerinden ve atıkları el emeği ürünlere dönüştüren çalışanlardan bilgi aldı. Sıfır atığın önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Atıkların çevreye verdiği zararlar günümüzde çok ciddi boyutlara ulaştı. İşte bunun için geri dönüşüme yönelik olarak yapılan bu çalışma gerçekten çok değerli. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kendilerini kutluyorum" dedi.

Herkesin görmesi gerekiyor

Yapılan çalışmanın daha görünür olması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Bu atölyeyi Bornova'nın merkezine taşımalıyız ki başta çocuklar olmak üzere herkes bu güzel eserleri görsün. Böylece daha fazla çevre dostunun dönüşüme daha fazla katkı koymasını da sağlayabiliriz" diye konuştu.

Merkezde toplanan atıkları sanat serine dönüştüren Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Esma Sevimli, ağaç dallarından yaptığı çerçeveli Atatürk resmini Başkan İduğ'a hediye etti.

Hangi atıklar toplanıyor

Çocuklara çevre bilincinin aşılanmasına yönelik eğitimlerin de düzenlendiği Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde kağıt, lastik, plastik, metal, cam, tekstil ürünleri, pil, akü, flüoresan lamba, ilaç, bitkisel yağ ve hacimli atık gibi atıklar toplanıyor.

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