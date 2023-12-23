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Bornova'da 5 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 milyon 862 bin lira değerinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından, 1 milyon 862 bin lira değerinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda bandrolsüz makaron olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 862 bin lira olan 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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