Bornova'da 2021 yılı faaliyetlerine meclis onayı

Başkan İduğ: "55 milyonluk yatırım yaptık" 3 yıl boyunca gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları detaylı bir sunumla anlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Borçsuz belediye" vurgusu yaptı; "Söz verdik, Bornova'yı büyütüyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantı, Bornova Belediyesi'nin 3 yıllık çalışma ve yatırımlarının anlatıldığı filmin gösterimi ile başladı. Bu gösterimin ardından Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3 yılda ortaya koydukları çalışmalar, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve 2022 yılında hayata geçirecekleri projelerle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

2022 ve 2023 yılları daha zor olacak

2021 yılında 14 milyonu aşkın borç ödediklerini, kasalarını 2022 yılına 57 milyon 510 bin TL ile devrettiklerine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, " İller Bankası'ndan 2020'de 135 milyon, 2021'de ise 182 milyon TL geldi. Bir çok belediyenin aksine bizim hiç bir kesintimiz, borcumuz yok. Hatta İller Bankası'ndan gelen payımızın arttığını da söyleyebiliriz. 485 milyon 451 bin TL'lik gelirlerimize karşılık 469 milyon 591 bin TL giderimiz olmuş. Bu yıl için bütçemizi 600 milyon TL'ye çıkardık ama her geçen gün artan enflasyonda hiç kimsenin olmadığı gibi bizim de işimiz kolay değil. Çünkü maaşlara ayırdığımız bütçeyi ciddi oranda arttırmak durumdayız. Yani, 2022'yi ve 2023'ü borçsuz geçirmek çok zor görünüyor. Bu deveye hendek atlatmak gibi bir şey" diye konuştu.

Bornova'nın geleceğine yatırım yaptık

Pandemi, deprem ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle üç zor yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan İduğ, "Biz hizmet aksamasına müsaade etmeden olması gerekenleri yerinde ve zamanında yapıyoruz. Mevcutları iyileştirmek ve daha verimli kullanmak adına da çalışmalar yaptık. 2019-2022 yılları arasında toplam 142 araç alımı yaptık. Son bir yılda 55 milyon 394 bin liralık yatırım yaptık. Bornova'nın uzun yıllar kullanacağı Asfalt Üretim Tesisi'ni kurduk. Bu tesis Bornova'ya en az 30 yıl hizmet edecek. 2022 yılında en büyük yatırımı yollara yapacağız. Nisan Ayı itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Bu arada çeşitli kurumların yaptığı kazılarla ilgili vatandaşlarımızdan kazılan yerlerin kapatılmaması ili ilgili şikayetler geliyordu. Kazı yapan kurumlarla anlaşma yaptık. Kazılan yerleri biz kapatacağız, ödemesini onlar yapacak. Çamdibi'ndeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da bitirmek üzereyiz" dedi.

Kızılay'da kazanç vatandaşın olacak

Kızılay Mahallesi için planları hazırlanan ve oybirliği kabul edilen kentsel yenileme projesi ile vatandaşın kazanacağını söyleyen Başkan İduğ, "İnsanların insanca yaşayabileceği bir dönüşüm alanı yaratmak için 684 parseli kapsayan büyük bir çalışma yaptık. Şu an 2 buçuk emsali kimse verebilmiş değil.Bu bölgede yeri olmamasına rağmen provoke edenler var. Çok büyük bir kesim bu planlardan memnun. Çünkü Belediye olarak kazancın vatandaşın cebine girmesini sağlıyoruz. Aynı çalışmayı Pınarbaşı'nda da yapacağız. Bornova'ya değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2022'de neler yapılacak?

Kazım Dirik Mahallesi'nde yüklenici firmanın iflası nedeniyle yarım kalan ve daha sonra Kongre Merkezi olarak revize ettikleri projeyi yeniden ihale edeceklerini söyleyen Başkan İduğ, Bornova Şehir Stadı'nın yenileme çalışmalarına başladıklarını, Naldöken Pazaryeri'ni 2022 yılında yapacaklarını, belediyeye ait sosyal tesisler ve hizmet binaları olmak üzere toplam 7 noktaya güneş enerji sistemi kuracaklarını da ifade etti.

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