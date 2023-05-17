Bornova'da 17 yaşındaki kıza cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

İZMİR'in Bornova ilçesinde kapı komşusunun kızı Y.B.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Y.T. (43) indirimsiz olarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 4 Ağustos'ta Altındağ semtindeki bir apartmanda meydana geldi. Lise öğrencisi Y.B., karşı komşusu olan Y.T.'nin cinsel tacizine uğradı. Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile Y.T.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifade veren Y.B., "Karşı komşularımız ailecek terasta oturuyordu. Ben de bakkaldan dönüyordum. Bu sırada Y.T., 'Gelebilir misin?' diyerek beni çağırdı. Ben de bir şey söyleyeceğini düşünerek gittim. Kapıyı kapatmamı söyledi. Ben kapatmayınca kendisi kapattı ve cinsel tacizde bulundu. Sonra ben durumu arkadaşıma anlattım. O da abime iletmiş. Ailem bu şekilde öğrendi ve şikayetçi olduk. Ben de Y.T.'den şikayetçiyim" dedi.

Kararı değerlendiren Y.B.'nin ailesinin avukatı Hasan Kumral "Sanık hakkında verilen karar yerindedir çünkü dosyadaki delillere baktığımızda bu eylemleri işlediği sabit. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan ülkemizde bu örnek bir karardır. Bu karar Türkiye'deki kadın ve çocukların haklarını güvence altına alınması yönünden de örnektir. Mahkumiyet kararında sadece Yargıtay'ın içtihatları değil, dosyadaki somut olgular dikkate alınmıştır. Sanık kaçamak yollu bu suçu işlediğini kabul etmiştir" diye konuştu.