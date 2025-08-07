Bornova'da 16 Yılda Yeniden Hayat Bulan Orman

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yıl önce yanan ormanlık alanda yapılan ağaçlandırma çalışmaları, bölgeyi yeniden eski günlerine kavuşturdu.

Çiçekli Mahallesi'nde 17 Temmuz 2009'da çıkan yangının siyaha bürüdüğü alan, aradan geçen zamanda eski haline döndü.

Yangının zarar verdiği 175 hektar alanda Orman Genel Müdürlüğünce 100 bin kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne, iğde fidanı toprakla buluşturuldu. Farklı türden bitkiye ait 300 kilogram tohum serpildi.

Dikimlerin ardından büyüyen genç fidanların bakımı 16 yıl boyunca takip edildi.

Bölgede en yaygın olan kızılçamların geçen sürede dip çapları 12-16 santimetre, boyları ise 4 metreye kadar ulaştı.