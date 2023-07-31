Bornova Belediyesi Parklarda Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bornova Belediyesi, yaz aylarında da Bornovalıların spor ve dinlenme amaçlı kullandığı parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği alanlar daha estetik ve kullanışlı hale getiriliyor. Ayrıca 'Sevimli Uçaklar'ın sayısı artırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi'ndeki park alanında da çalışmalara başladı.

Bornova Belediyesi, Bornovalıların hem spor hem de dinlenme amaçlı kullandığı parklarda yaptığı bakım ve yenileme çalışmalarını yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirdikleri alanlar daha estetik ve kullanışlı hale getiriliyor. Bornovalı miniklerin en beğendiği oyuncak olan 'Sevimli Uçaklar'ın da sayıları artırılıyor.

İlk olarak Büyükpark içinde bulunan oyun alanına konulan uçak şekilli kaydıraklar Çamdibi Atatürk Parkı ve Yeşilova Mahallesi Muhtarlık ofisi arkasındaki parka da yerleştirildi. Bornovalı miniklerin ilgi odağı olan sevimli uçaklar çocukların en çok tercih ettiği oyuncak oldu. Ayrıca Bornovalı çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla daha önce kum olan çocuk oyun alanlarının zeminleri de kauçuk ile kaplanıyor.

YUNUS EMRE MAHALLESİ'NDEKİ PARK YENİLENİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak'ta bulunan park alanında çalışmalara başladı. 287 metre kare olan oyun alanının zeminleri yeni kauçuk malzeme ile kaplanıyor. 2 parselden oluşan alanın bir kısmında çocuk oyun grupları yer alırken diğer kısmında ise çocukların ilgisini çeken zemin oyunları yerleştirilerek yeni spor aletleri de konulacak.

Çocuk gelişiminde oyun oynamanın ve oyuncakların büyük önem taşıdığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Onların daha aktif oyuncaklarla oynaması için yaptırdığımız uçak şekilli oyun grubu büyük ilgi gördü. Bizde bunların sayısını arttırarak farklı mahallelere yerleştirdik" dedi. Başkan İduğ, ihtiyaç duyulan tüm parklarda bakım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını da belirterek "Çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza mahallelerinde rahat nefes alabilecekleri alanlar yaratıyoruz. İlçemize yeni parklar kazandırırken bir yandan da yıpranmış parkların bakımını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.