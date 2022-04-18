Bornova Belediyesi'nden asfalt hamlesi

Atatürk Mahallesinde sürmekte olan asfalt serim çalışmalarını yerinde denetleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Öz kaynaklarımızla kurduğumuz asfalt üretim tesisi sayesinde hem hız hem de maliyet konusunda oldukça avantajlı bir duruma geldik" dedi.

Bornova genelinde bozuk yol sorunu bırakmama hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Asfalt serim işlemi, Bornova Belediyesi'nin kaynağı kendi içinde projesiyle satın alınan araçlarla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yeni ekipmanımız asfalt dökme hızımızı büyük ölçüde arttırdı. Çok yoğun bir program yaptık, ilçenin her yanına yetişmeye çalışıyoruz. İlk etapta Atatürk Mahallesinden başladık, burada 7 kilometrelik bir yol programımız bulunuyor. Sadece bunun için 12 bin ton asfalt kullanılacak" dedi.

İlk etapta 15 mahalle, 107 sokak

2022 yılı boyunca sürecek çalışma kapsamında Atatürk Mahallesinin ardından İnönü, Kızılay, Erzene, Kazım Dirik, Çamkule, Yeşilova, Egemenlik, Mevlana, Gürpınar, Zafer, Karacaoğlan, Gaziosmanpaşa, Gürpınar, Kemalpaşa olmak üzere 15 mahalledeki 107 sokağa 40 kilometre uzunluğunda asfalt serimi yapılacak. Genişliği 5 ile 12 metre arasında değişen yolların yapımı ve tüm mahallelerdeki lokal onarım çalışmaları için 100 bin ton asfalt kullanılması hedefleniyor.

Hedef Bornova'ya yakışan yollar

Asfalt serim çalışmalarını yerinde denetleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yaptıkları yatırım sayesinde önemli bir maliyet avantajı da elde ettiklerini söyledi. Bornova Belediyesi'nin kendi asfalt üretim tesisi ve iş makinelerinin olmasının avantajını hız konusunda da yaşadıklarını söyleyen Başkan İduğ, "Vatandaşlarımızın en önemli talepleri yollarının yenilenmesiydi. Biz de bunu dikkate alarak göreve gelir gelmez asfalt üretim tesisimizi kurmak için çalışmalara başladık. 20 milyon TL'yi aşan bedelinin tamamını ödedik. Güncel değeri 50 milyon lirayı bulan tesisimiz Bornova'ya en az 30 yıl hizmet edecek nitelikte bir donanıma sahip. Titiz bir çalışmanın ürünü olan tesisimizde ürettiğimiz asfaltla sahaya çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Yollarımızı Bornova'mıza yakışır hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.