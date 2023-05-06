Bornova Belediyesi, Konteyner Kentteki Otizmli ve Down Sendromlu Çocukların Klima İhtiyacını Karşılayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, konteyner kentte kalan down sendromlu ve otizmli çocukların klima ihtiyacıyla ilgili yaptığı paylaşıma Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan olumlu yanıt geldi. İduğ, down sendromlu ve otizmli çocukların ihtiyacı olan klimaların hafta içerisinde Malatya'da olacağının müjdesini verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, konteyner kentte kalan down sendromlu ve otizmli çocukların klima ihtiyacıyla ilgili yaptığı paylaşıma Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan olumlu yanıt geldi. İduğ, down sendromlu ve otizmli çocukların ihtiyacı olan klimaların hafta içerisinde Malatya'da olacağının müjdesini verdi.

Bostanbaşı girişinde bulunan konteyner kenti ziyaret eden Veli Ağbaba, burada kalan otizmli ve down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Ağbaba'dan klima talebinde bulundu. Bu talebi sosyal medya hesabından paylaşan Ağbaba'ya Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan cevap geldi. İduğ, iş insanlarıyla yaptıkları görüşme sonrası 56 adet klimanın hafta içerisinde Malatya'da olacağını duyurdu.

"BORNOVA HALKI HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA"

Ağbaba'nın telefonla görüntülü olarak aradığı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Orada neye ihtiyaç varsa Bornova halkı hazır. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba 56 tane klima ihtiyacının olduğunu söyledi. Burada iş insanlarıyla organize olduk ve klimaları Malatya'ya göndereceğiz" dedi.

"TELEVİZYON İÇİN HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"

Veli Ağbaba ise "Malatya sizlere minnet borçlu. Mustafa İduğ baştan beri Malatya'nın yanında yer alıyor. Bornova Belediyesi çadır kent, yemek ve çocuklara etkinlik konusunda yardımcı oldular. Malatya adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ağbaba, klimaların hafta içerisinde geleceğini kaydederek, "Bir de televizyon ihtiyacımız var. Hayırseverler varsa televizyon konusu da hallederiz. Ayrıca, buraya internet kurdurmak içinde çalışacağız. Buradan çağrı yapıyorum; down sendromlu ve otizmli çocuklarımıza 60 tane televizyon lazım destek olursanız sizlere minnet duyarız, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.