Bornova Belediyesi Kış Mevsimi Öncesi Yol Yenileme Çalışmalarını Hızlandırdı

Bornova Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelinde yaptığı yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Evka 4, Kazımdirik, Mevlana ve Erzene Mahallelerinde yapılan yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yol sorunun tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kurduğu Asfalt Üretim Tesisi ve belediye bünyesinde hizmet veren beton santrali ile hızlanan yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Evka 4 Mahallesi 1030 Sokak ve Mevlana Mahallesi 1744 sokaklarda asfalt serimi yapılırken, Kazımdirik Mahallesi 372/10 Sokak ve çevresinde yol betonu yenileme, Erzene Mahallesi 114-115-116 Sokak ve çevresinde ise yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"ULAŞIM KONFORUNU VE KALİTESİNİ ARTTIRIYORUZ"

İlçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa İduğ, "Bornova'nın ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak istiyoruz. Bornova'nın her köşesinde büyük bir hızla kalıcı ve sürdürülebilir işler yapıyoruz. Kış ayları başlamadan önce çalışmalarımızı arttırdık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve ihtiyaç analizi doğrultusunda en çok sorun yaşanan yollara öncelik veriyoruz. Ekibimizin yaptığı planlamalar doğrultusunda diğer kurumlarla da yapılan işbirliği ile bu çalışmaları yürütmek istiyoruz" dedi.

BAŞKAN İDUĞ, BORNOVALILARIN GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Mahallelere yaptığı ziyaretlerde muhtarlar, vatandaşlar ve esnafla konuşarak çalışmalar hakkında görüşlerini alan Başkan Mustafa İduğ, özellikle gününün çoğunu yollarda geçiren şoförlerle de sohbet ederek yapılan yol çalışmaları değerlendirdi. Başkan İduğ, "2023 yılı sonuna kadar 150 km yol yenile ve 55 bin metrekare kilit parke taşı yenilemesi ile yol betonu olan sokaklarda da 4000 metreküp yenileme yapmayı planlıyoruz" diyerek bilgi verdi.