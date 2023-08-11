Bornova Belediyesi İşçileri Ek Protokol Talebiyle İş Bıraktı

Bornova Belediyesi'nde işçiler 'ek protokol' taleplerinin yerine gelmemesi nedeniyle yarım gün iş bıraktı. Bin 200 işçinin yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiği öğrenilirken, Bornova Belediyesi binası önünde basın açıklaması yapıldı.

Bornova Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na tabi bulunan bin 200 işçi, 'ek protokol' taleplerinin yerine gelmemesi nedeniyle yarım gün iş bıraktı. Bornova Belediyesi binası önünde toplanan sendikalı işçiler, artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ifade ederek, ek protokol talebiyle basın açıklaması düzenledi.

"Ücretlerimiz 18 bin lira dolaylarına ancak çıkabilmiştir"

Basın açıklamasını Genel-İş Sendikası Sosyal Yardım İşleri Başkanlığı İş Yeri Baştemsilcisi İrfan Kılıç, verilen zamla işçilerin geçinemediklerini söyleyerek, 18 bin liraya ulaşan maaşlarının kendilerine yetmediğini belirtti. Kılıç, "Tüm bu ağır şartlar içerisinde, daha on ay önce imza altına alınan sözleşmemizle, kazanım kalemlerimiz en yüksek düzeyleri bulsa da bunlar, bugün itibariyle anlamını artık yitirmiştir. Mevcut sözleşmemizde sadece taban yevmiyemiz 1 Kasım 2022'de asgari ücrete göre yüzde 70 fazlayken, TÜİK verilerinin 2023 Ocak-Temmuz dönemi ücretlerimize uygulanması neticesinde, bu oran yüzde 15 fazlası seviyelerine gerilemiştir. 1 Temmuz tarihi itibari ile yolumuz, yemeğimiz, ikramiyemiz ve her ay aldığımız diğer tüm kalemler hesap edildiğinde, ücretlerimiz 18 bin lira dolaylarına ancak çıkabilmiştir. Fiyatı 10 lirayı bulan bir simitten 10 bin liraları aşan ev kiralarına, ailemizin temel gıda ihtiyaçlarından ulaşım masraflarına kadar tüm giderlerimizi giydirilmiş bu maaşla karşılamaya çalışıyoruz. Fakat, bu ücretlerle geçinemeyeceğiz ortadadır" dedi.

"Belediye Başkanı toplamda yüzde 30 zam oranı önermiştir"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un toplamda yüzde 30 zam önerdiğini söyleyen Kılıç, "Haziran ayı sonlarında ek protokole dair mücadelemiz, Bornova Belediyesi Personel AŞ'de görüşmeler düzeyinde başlamıştı. Yazık ki açıklanacak resmi verilerin beklenmek istenmesi, araya giren bayram tatili, Belediye Başkanımızla yapılan ilk iki görüşmeye işverence müşahhaslık kazandırılmaması bizleri bu takvime kadar taşımış ve esasen ilk olarak ek zam masası bu Pazartesi günü itibariyle kurulabilmişti. Sizlerle paylaştığımız üzere sözleşmede yer alan zam oranımız yüzde 20,77 iken Belediye Başkanımızın tarafımıza yemek kalemi dışında tüm ücretlerimize sadece yüzde 9,23 ekleyerek toplamda yüzde 30 zam oranı önermiştir. Bizler, elbette her geçen gün, Belediyemizin ekonomik şartlarını yönetmekte daha zor bir noktaya gidebileceğini biliyoruz. Tabii ki bu kurumun sağlam bir ekonomik yapıyla sürdürülebilir şekilde korunmasını önemsiyoruz. Ancak beklentilerimizin Belediyemizce karşılanabileceğine dair fikrimiz de bu fikri savunacak irademiz de kuşkusuz nettir. Bugün emekten gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmiyor olmamızın altında yatan sebep sadece istediğimiz oranlarda zam alamıyor oluşumuz değildir. Bugün bu eylemliliğin arkasında yatan gerçek, sürecin oyalanıyor oluşu ve sabırla görüşmeleri sürdürebilmek için beklentilerimizin önemsizleştirilmesi ve reddedilişidir" açıklamasında bulundu.

"Görüşmeleri sürdürmeye açığız"

Maaş zammı görüşmelerine açık olduklarını söyleyen Genel-İş Sendikası Sosyal Yardım İşleri Başkanlığı İş Yeri Baştemsilcisi İrfan Kılıç, "Bugün emekten gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmiyor olmamızın altında yatan sebep sadece istediğimiz oranlarda zam alamıyor oluşumuz değildir. Bugün bu eylemliliğin arkasında yatan gerçek, sürecin oyalanıyor oluşu ve sabırla görüşmeleri sürdürebilmek için beklentilerimizin önemsizleştirilmesi ve reddedilişidir. Buradan Belediyemizi yönetenlere seslenmek isteriz ki bu kente hizmet ederken ay sonunu getirebilmek için önerilen zammın üzerine çıkılması artık bir mecburiyettir. Bizler içinde bulunduğumuz dakikalar dahil görüşmeleri sürdürmeye açık olduğumuzu bildiririz" diye konuştu. - İZMİR