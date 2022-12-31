Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: 4 Kişi Vefat Etti. 3 Kişinin de Araştırması Devam Ediyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında kule vincinin devrilmesine ilişkin, “4 insan vefat etti. 3 kişinin de araştırması devam ediyor. Hepimiz çok üzgünüz. Umarım aranan 3 kişi sağ salim kurtulur. Bu inşaatın çalışması sırasında vinç kırılması, yani bir vinç kazası yaşanmıştır. Burada sorumlular; müteahhit, yapı denetim ve şantiye şefidir. Belediyemiz, tüm yasal sorumlulukları yerine getirmiş noktadadır. Bunların tekrarlanmaması için her türlü çalışmanın ve soruşturmanın arkasında biz de olacağız” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında kule vincinin devrilmesine ilişkin, "4 insan vefat etti. 3 kişinin de araştırması devam ediyor. Hepimiz çok üzgünüz. Umarım aranan 3 kişi sağ salim kurtulur. Bu inşaatın çalışması sırasında vinç kırılması, yani bir vinç kazası yaşanmıştır. Burada sorumlular; müteahhit, yapı denetim ve şantiye şefidir. Belediyemiz, tüm yasal sorumlulukları yerine getirmiş noktadadır. Bunların tekrarlanmaması için her türlü çalışmanın ve soruşturmanın arkasında biz de olacağız" dedi.

Bornova'daki bir otel inşaatında bu akşam saatlerinde kule vincinin devrilmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Öncelikle başımız sağ olsun. 4 insan vefat etti. 3 kişinin de araştırması devam ediyor. Hepimiz çok üzgünüz. Böyle bir facia hepimizi gerçekten çok üzüntüye boğdu. Umarım aranan 3 kişi sağ salim kurtulur. Bu inşaatın çalışması sırasında vinç kırılması, yani bir vinç kazası yaşanmıştır. Burada sorumlular; müteahhit, yapı denetim ve şantiye şefidir. Belediyemiz, tüm yasal sorumlulukları yerine getirmiş noktadadır. Bu açıdan gerçekten hepimiz olayı ibretle izliyoruz. Bunların tekrarlanmaması için her türlü çalışmanın ve soruşturmanın arkasında biz de olacağız."

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise şöyle konuştu:

"KULE VİNÇLERE VE DİĞER, İNŞAAT ŞANTİYESİNDE KULLANILAN İNŞAAT İSKELELERİNE DE AYRI BİR YASANIN ÇIKMASI GEREKİYOR"

"Bugün maalesef akşam 6'dan sonra Türkiye, çok ciddi haberlerle günü kapatmaya başladı. Nazilli'de bir tüp patladı. 7 tane vatandaşımızı, hatta içlerinde 3 tane çocuğumuzu kaybettik. Arkasından, bir saat sonra Bornova'da gerçekleşen bu vinç kazasıyla karşılaştık. Burada, Başkan'ımın da dediği gibi 4 vatandaşımız şu anda vefat etti. Ama 3 vatandaşımız da kayıp. Şu anda nerede olduğu belli değil. AFAD, bu çalışmaları yapmakta. Burada tabii ki suçlu aramıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah 3 kardeşimiz de sağ salim yanımıza gelir. Ama sorumlu aramaya hiç gerek yok. Burada, yapı denetim şirketlerimiz, artı iş güvenliği şirketi, inşaat şantiye şefleri ve müteahhit firma esas sorumluluğu almakta. Belediyelerimiz, sadece ruhsat verilirken imzalarını atmakta ve oturma raporları verilirken tekrar imza vermektedirler. İşin gidişatını takip eden, sadece şantiye şefleri, yapı denetim ve iş güvenliği şirketleridir. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun. Bu, yaşanması olası bir olay değil. Demek ki kule vinçlere ve diğer, inşaat şantiyesinde kullanılan inşaat iskelelerine de ayrı bir yasanın çıkması gerekiyor. İnşallah en yakın iktidarımızda bunları gündeme alacağız ve yürürlüğe sokmak mecburiyetindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da şunları söyledi:

"BU TÜR İŞ KAZALARININ OLMADIĞI; ÇALIŞANLARIN, EMEKÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ ŞARTLARINDA ÇALIŞABİLDİĞİ BİR YAŞAMI DİLİYORUZ"

"Emekçi kardeşlerimiz canlarını yitirdiler. Hepimizin başı sağ olsun. Halihazırda 4 canımız tespit edildi. 3'ünün tespiti hala yapılamadı. Bugün Nazilli'de de başka bir vahim olayla canlarımızı yitirdik. Bu tür iş kazalarının olmadığı; çalışanların, emekçilerin iş güvenliği şartlarında çalışabildiği bir yaşamı diliyoruz. Görünen o ki gerek büyükşehir gerek ilçe belediyelerimiz, yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde gereken yapı-inşaat denetimlerini sürdürmüşler. Burada giden, yitirdiğimiz canların mutlaka ve mutlaka burada bir sorumlu olacaktır. Sorumluların ortaya çıkarılması esastır. Ama görünen o ki burada bir teknik mühendislik veya bir malzeme sorunuyla ilgili bir sonuç çıkabilir. Savcılık bu konuda gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapıyor."