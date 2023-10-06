Borlease Otomotiv halka arz oluyor

Türkiye'nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alan Borlease Otomotiv'in, halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan Şirket'in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arzdan sağlanacak fon yüzde 65-70 oranında taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanına, yüzde 30-35 oranında ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak. Şirketin toplam 47.000.000 adet payı halka arz edecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4.700.000 adet pay da ek satışa konu olabilecek. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından 1 yıl boyunca herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek" denildi.

FİYAT İSTİKRARI PLANLANIYOR

Borlease Otomotiv halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olacak. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşacak arz kapsamında fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. 47.000.000 nominal TL tutarındaki halka arzın 28.200.000 nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18.800.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 30,65 düzeyinde olacaktır. Borleasepaylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

'SEKTÖRÜN İKİ AYAĞINDA DA GÜÇLÜYÜZ'

Halka arz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, "ESNEK FİLO: Borlease Otomotiv A.Ş. uzun dönem operasyonelkiralama faaliyetlerini 'Borlease' markası ile, kısa dönem günlük kiralama faaliyetlerini ise yüzde 100 bağlı ortaklığı Artı Seyahat Acentesi Tekstil San.ve Tic. A.Ş.'nin Türkiye franshise'ı olduğu 'Sixt rent a car' markası ile sürdürmektedir. Borlease tarafında uzun dönem araç kiralamada filo yaklaşık olarak 2.000 araç ve Sixt rent a car tarafında günlük kiralama alanında ise yaklaşık olarak 7 bin aracın üzerinde bir filomuz mevcut. Biz gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde, gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyemizde bulunduruyoruz. Sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi. Aktif büyüklüğümüz 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3,3 milyar TL'ye yükseldi. Net borçluluğumuz, aktif büyüme hızımıza göre daha az artış göstermekte, bu durumda şirketin öz kaynakları ile güçlü şekilde büyüdüğüne işaret etmektedir. Şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE AĞINI GENİŞLETECEĞİZ'

Uzun vadeli kiralama alanında sektörün 2023 ilk yarı yıl itibariyle 246 bin araca ulaştığını kaydeden Hancan, "2017 yılında 365 bin adet araç ile tarihi zirvesindeydi. O yıldan bugüne yıllık ortalama yüzde 7,7 küçülme yaşıyor. Bu daralmada döviz ile kiralamanın kısıtlanması ve pandemi sonrası araç arzında ve tedarikinde yaşanan problemler etkili oldu. 2022 yılında bu daralmanın artık sona erdiğini ve sektörünün 246 bin araçta yukarı şekilde ivmelendiğini görüyoruz. 2018 yılından itibaren sektörde alınan araçların sayısı satılan araç sayısından az olurken, bu yıl alınan araç sayısı satılan araç sayısını geçti. Şirketleri araç kiralamadan, araç satın alımına yönlendiren nedenlerin artık geride kaldığını ve araçlardan elde ettikleri karları realize ederek yeniden kiralamaya yöneldiklerini görüyoruz. Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye'nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet veriyoruz. Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt RentA Car ile hava trafiğinin yüzde 90'ınının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent A Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacağız. Yine yüksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha güçlü olacağına inandığımız iş ortakları ile de alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Alt bayilerimizi ilk etapta 9'dan 20'ye çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.