Boris Johnson Kovid-19 Salgınındaki Hatalar İçin Üzüntü Duyduğunu İfade Etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınındaki can kayıpları için 'derin üzüntü' duyduğunu belirterek, bu dönemde hatalar yaptığını ifade etti. Johnson, İngiliz hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine ilişkin resmi soruşturma kapsamındaki duruşmalara tanık olarak katıldı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınındaki can kayıpları için "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, bu dönemde hatalar yaptığını ifade etti.

Johnson, İngiliz hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine ilişkin resmi soruşturma kapsamındaki duruşmalara tanık olarak katıldı.

Eski Başbakan Johnson, duruşmada, salgın sırasında hükümeti tarafından "tartışmasız" hatalar yapıldığını ve alınan tüm kararların kişisel sorumluluğunu üstlendiğini söyledi, halkın öfkesini anladığını dile getirdi.

Johnson, "Kurbanların ve ailelerinin duygularını anladığımı ve bu kurbanların ve ailelerinin acıları, kayıpları ve çektikleri ızdıraplar için derin üzüntü duyduğumu söyleyebilir miyim? Farklı yapabileceğimiz şeyler var mıydı? Şüphesiz, ancak bunları bir hiyerarşi içinde sıralamakta zorlanırım." ifadesini kullandı.

Johnson, soruşturma kapsamında yarın yapılacak duruşmada da ifade verecek.

Protestocular, "Ölüler özürlerini duyamaz" yazılı pankart açtı

Boris Johnson'ın açıklama yaptığı sırada "Ölüler özürlerini duyamaz" yazılı pankartlar açan protestocular, salondan çıkarıldı.

İngiltere'de kamu soruşturmaları çoğunlukla geniş kapsamlı oluyor ve uzun yıllar sürebiliyor.

Söz konusu soruşturmanın halka açık oturumları en az 3 yıl sürecek ancak soruşturmanın tamamlanmasının daha uzun süreceği öngörülüyor.

İngiltere'de Kovid-19 salgınında 227 bin 321 kişi hayatını kaybetmişti. ???????